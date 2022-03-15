На Сумщині погодили низку "зелених коридорів": перелік
15 березня 2022 , 07:03Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький
Нині, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Прохання до людей евакуюватися саме через них, інакше можна загинути.
Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00. Про це розповів голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
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З яких міст погодили евакуаційні коридори:
- Суми,
- Конотоп,
- Шостка,
- Тростянець,
- Лебедин.