На Сумщині погодили низку "зелених коридорів": перелік

15 березня 2022 , 07:03
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Джерело:

Дмитро Живицький

Нині, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Прохання до людей евакуюватися саме через них, інакше можна загинути.

Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00. Про це розповів голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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З яких міст погодили евакуаційні коридори:

  • Суми,
  • Конотоп,
  • Шостка,
  • Тростянець,
  • Лебедин.

 

Автор: Анастасія Кушпіт