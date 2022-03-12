На Сумщині погодили "зелені коридори" на 12 березня

12 березня 2022 , 03:32
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

На Сумщині українська влада погодила "зелені коридори" для евакуації людей. Зокрема з Тростянця, Сум, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля.

Відповідну інформацію о 03:28 12 березня повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Зокрема про це вдалось домовиться після того, як окупанти цинічно обстрілюють гуманітрані коридори навіть після їхнього погодження. 

Зауважте Тероборона Сумщини голіруч зупинила 3 танки Росії та одну САУ

На Сумщині погодили гуманітарні коридори 

Сумщина! Погоджено "зелені коридори" на 12 березня 2022 року,
 – написав Живицький.  

Зокрема влада погодила напрямки руху по яких не будуть атакувати окупанти та зможуть виїхати люди: 

  • Тростянець – Полтава: Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті;
  • Суми – Полтава: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця – автобуси для вивезення людей;
  • Лебедин – Полтава: Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З Лебедина виїжджають колони людей на власних авто та автобусах;
  • Конотоп – Полтава: Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Конотоп виїжджають колони людей на власних авто та автобусах;
  • Велика Писарівка – Полтава: Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава. Із селища Велика Писарівка – на власних авто та автобусах;
  • Краснопілля – Полтава: Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Дмитро Живицький розповів, що повідомить в телеграмі про час збору та місця виїзду колон. 

Ворожі літаки скинули авіабомби на Суми – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська