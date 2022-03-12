На Сумщині погодили "зелені коридори" на 12 березня
12 березня 2022 , 03:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
На Сумщині українська влада погодила "зелені коридори" для евакуації людей. Зокрема з Тростянця, Сум, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля.
Відповідну інформацію о 03:28 12 березня повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Зокрема про це вдалось домовиться після того, як окупанти цинічно обстрілюють гуманітрані коридори навіть після їхнього погодження.
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На Сумщині погодили гуманітарні коридори
Сумщина! Погоджено "зелені коридори" на 12 березня 2022 року,
– написав Живицький.
Зокрема влада погодила напрямки руху по яких не будуть атакувати окупанти та зможуть виїхати люди:
- Тростянець – Полтава: Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті;
- Суми – Полтава: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця – автобуси для вивезення людей;
- Лебедин – Полтава: Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З Лебедина виїжджають колони людей на власних авто та автобусах;
- Конотоп – Полтава: Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Конотоп виїжджають колони людей на власних авто та автобусах;
- Велика Писарівка – Полтава: Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава. Із селища Велика Писарівка – на власних авто та автобусах;
- Краснопілля – Полтава: Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Дмитро Живицький розповів, що повідомить в телеграмі про час збору та місця виїзду колон.
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