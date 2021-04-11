На Сумщині попрощалися з військовим, який підірвався на міні на Донбасі: відео

У Лебедині, що на Сумщині, 10 квітня провели в останню путь Максима Стеблянка – бійця механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади. 23-річний хлопець загинув 6 квітня, підірвавшись на міні в зоні проведення ООС.

Прощання з Максимом почалося біля батьківської хати. Туди зібралися родичі, знайомі родини, мешканці Лебедина.

Важливо Доба на Донбасі: ворог 10 разів порушив тишу, є загиблий і поранений зі складу ООС

Бійця відспівали у місцевій Воскресенській церкві неподалік від домівки. Поховали на Лебединському кладовищі.

Він такий був енергійний хлопець, як друг чудовий, як товариш бойовий теж. Не раз ми з ним на всілякі завдання долучалися. Нас командир старався разом ставити, все дружно було, все чудово,

– розповів бойовий побратим Максима Сергій Куриленко.

Що відомо про Максима Стеблянка

23-річний військовий родом з Лебедина. Він був старшою дитиною в родині. У 2016 році юнак закінчив училище лісового господарства, відслужив дострокову службу і вирішив продовжити службу за контрактом.

Він був старшою дитиною в родині. У 2016 році юнак закінчив училище лісового господарства, відслужив дострокову службу і за контрактом. З 2020 року Максим Стеблянко воював у складі 1-ї окремої танкової бригади. Був водієм механізованого взводу . Підвозив бойовим товаришам боєприпаси, продукти, різні необхідні речі.

. Підвозив бойовим товаришам боєприпаси, продукти, різні необхідні речі. Його життя обірвала ворожа міна 6 квітня. Сталося це поблизу Степного, коли військовий автомобіль наїхав на вибуховий пристрій.

Як близькі згадують Максима

Знайомий родини Стеблянків Олексій Тонкошкур : "Гарна родина. Батько був з сином там. Другий син служить в армії. Це ми вже в Лебедині ховаємо п'ятого".

: "Гарна родина. Батько був з сином там. Другий син служить в армії. Це ми вже в Лебедині ховаємо п'ятого". Однокласник Максима Олександр Немеш : "Тепер тільки в моєму серці його голос, його посмішка. Разом з ним на риболовлю їздили, на одній роботі працювали, куди тільки разом не їздили. Він пішов служити, прийшов через пів року".

: "Тепер тільки в моєму серці його голос, його посмішка. Разом з ним на риболовлю їздили, на одній роботі працювали, куди тільки разом не їздили. Він пішов служити, прийшов через пів року". Військова, що служила разом з Максимом, Марина Чирва: "Я могла завжди до нього підійти, він мене підтримає, заспокоїть або навіть насварить, але я розуміла, що все це жарт".

У Лебедині попрощалися Максимом Стеблянком: дивіться відео