На Сумщині повітряна тривога: усім в укриття

Ворог може завдати удару на території Сумщини. Усім мешканцям потрібно негайно піти до безпечного місця.

Російські окупанти попри шалені втрати та провал усіх планів продовжують наступ на Україну. Орки гатять по мирних містах та намагаються завдати максимальної шкоди мирному населенню.

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Тривога на Сумщині

На території Сумської області оголошено повітряну тривогу. Усім мешканцям потрібно негайно піти в укриття, покидати безпечне місце можна лише після відповідного сигналу.

Сумщина залишається активним полем бою, але хоробрі українські захисники обов'язково переможуть окупантів та виженуть їх з усіх українських міст.

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