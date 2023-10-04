На Сумщині працює ППО, там оголошена тривога

На Сумщині увечері 4 жовтня працює ППО. Повітряні сили повідомляють про загрозу.

На території області триває тривога. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту, доки не сповістять про відбій загрози.

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Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу.

Увага! Сумська – ракетна небезпека! Робота ППО по ворожому БпЛА,

– мовиться у повідомленні.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба.

Також українців застерігають, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Не можна нехтувати правилами інформаційної безпеки, адже російські терористи ведуть активну інформаційну війну.

Зеленський про систему ППО

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що Україна працює, аби отримати більше систем ППО. Це потрібно до зими.

У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об'єктів енергетики,

– наголосив президент.

Окрім того, Зеленський зауважив, що вся Україна наразі чекає деяких рішень від партнерів.