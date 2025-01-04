На Сумщині прогриміли вибухи

Російські загарбники не припиняють терор українських міст і сіл. Так, ввечері 4 січня на Сумщині було чутно вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

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Вибухи в Сумській області

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері 4 січня на Сумщині було гучно. Зазначимо, що в Повітряних силах о 21:20 попередили про небезпеку жителів Сумської області. Так, там проінформували про рух КАБів в напрямку регіону.

"КАБи в напрямку н.п.Свеса/Ямпіль (Сумщина)", – ішлося в повідомленні.

Вже близько 21:25 у Ямполі було чути вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Зауважимо, що російські війська ввечері 4 січня запустили по Україні "Шахеди". Зазначимо, що о 21:38 в Повітряних силах повідомляли про рух ворожого БпЛА у напрямку Сум з півночі.