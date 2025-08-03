В неділю, 3 серпня, на Сумщині було гучно. Так, в регіоні вдень пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Сумщині?

Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога. Відомо, що її в регіоні оголосили ще о пів на 12 годину дня.

Сам вибух пролунав в одному з населених пунктів на Сумщині о 13:11.

У Білопіллі було чути вибухи,

– ідеться в повідомленні.

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Додамо, що о 13:18 в Повітряних силах інформували про те, що на півночі від Сум фіксують ворожий БпЛА, курс – населений пункт Степанівка.

"Залучено засоби для збиття. Можлива робота ППО", – повідомили в ПС.

Станом на 13:23 в регіоні все ще лунає тривога. В цей час Повітряні сили попереджають про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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Нагадаємо, що вночі 3 серпня Росія атакувала Україну 83-ма засобами повітряного нападу, включаючи 76 "Шахедів" та 7 ракет.