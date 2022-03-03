Біля Сумщини росіяни розгорнули "Гради": можуть обстріляти самих себе
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
У російському селі Поповка, яке межує з Сумською областю, ворог розгорнув "Гради". Ймовірно, росіяни задля провокації будуть обстрілювати самих себе.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив у мережі тривожне повідомлення. Є загроза, що держава-агресорка вийде на новий рівень провокацій.
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Ворог може піти на нові провокації
Росіяни могли спрямувати системи залпового вогню в прикордонному селі Поповка на свою територію,
– заявив міністр.
Він наголосив: знаючи варварський характер дій Росії, українська сторона боїться, що може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну.
До слова, російське село Поповка межує з Краснопільським районом Сумської області.
Раніше інформацію про те, що ворог готує провокацію з "Градами" почали поширювати у соцмережах.
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