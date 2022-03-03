Біля Сумщини росіяни розгорнули "Гради": можуть обстріляти самих себе

У російському селі Поповка, яке межує з Сумською областю, ворог розгорнув "Гради". Ймовірно, росіяни задля провокації будуть обстрілювати самих себе.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив у мережі тривожне повідомлення. Є загроза, що держава-агресорка вийде на новий рівень провокацій.

Читайте також Прикордонники разом з ЗСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині, – Данілов

Ворог може піти на нові провокації

Росіяни могли спрямувати системи залпового вогню в прикордонному селі Поповка на свою територію,

– заявив міністр.

Він наголосив: знаючи варварський характер дій Росії, українська сторона боїться, що може бути підготовлена ​​операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну.

До слова, російське село Поповка межує з Краснопільським районом Сумської області.

Раніше інформацію про те, що ворог готує провокацію з "Градами" почали поширювати у соцмережах.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!