На Сумщині російська атака обірвала життя матері та 9-річного хлопчика

Вранці п'ятниці, 14 серпня, російські війська атакували Сумщину. Внаслідок цинічного подвійного удару по приватному будинку загинула жінка та її син.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Деталі атаки на Сумщину

Росіяни вдарили по житловому будинку в Буринській громаді двома реактивними безпілотниками. Унаслідок атаки будівля зазначала значних руйнувань, виникала пожежа.

Цинічним ударом ворог вбив 29-річну жінку та її 9-річного сина.

Також відомо про чотирьох постраждалих. Серед них батько та бабуся загиблого хлопчика, які дістали важкі опіки та перебувають у лікарні.

Ліквідація наслідків атаки на Сумщині / Фото Сумської ОВА

Наслідки інших атак

Вночі ворог завдав удару дроном зі шрапнеллю по житловій багатоповерхівці у місті Сміла, що на Черкащині. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. В однмому з під'їздів будинку є значні пошкодження.

Під прицілом агресора була й Житомирщина. Внаслідок атаки БпЛА у регіоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство.

Загалом в ніч проти 14 серпня сили ППО знешкодили 90 зі 112 запущених Росією дронів. Влучання фіксують на 11 локаціях, а також падіння уламків на 6.