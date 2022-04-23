На Сумщині російські окупанти провокативно обстрілюють прикордонні райони

Попри те, що російські війська покинули Північ України, вони продовжуть її цинічно обстрілювати. Відтак, під обстріли потрапила Сумська область.

Мовиться саме про прикордонні з Росією райони. Про це заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

До теми Серед загиблих – 3-місячне немовля: в Одесі 5 жертв і 18 поранених через обстріли росіян

Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді,

– повідомив Живицький.

Нагадаємо, що 23 квітня ворог також обстріляв Одесу та Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у Одесі повідомили про жертви.

Росіяни цинічно пишуть на снарядах "Христос Воскрес": дивіться відео