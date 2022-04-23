На Сумщині російські окупанти провокативно обстрілюють прикордонні райони
23 квітня 2022 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький у телеграмі
Попри те, що російські війська покинули Північ України, вони продовжуть її цинічно обстрілювати. Відтак, під обстріли потрапила Сумська область.
Мовиться саме про прикордонні з Росією райони. Про це заявив голова ОВА Дмитро Живицький.
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Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді,
– повідомив Живицький.
Нагадаємо, що 23 квітня ворог також обстріляв Одесу та Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у Одесі повідомили про жертви.
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