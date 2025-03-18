На Сумщині російський дрон впав на дах обласної клінічної лікарні
- На Сумщині російський дрон впав на дах обласної клінічної лікарні, постраждалих немає.
- Внаслідок вибуху пошкоджено автомобілі та вибито вікна будівлі, загоряння ліквідовано.
На Сумщині один з російських БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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Ворожий дрон впав на дах обласної клінічної лікарні
В ОВА розповіли, що 18 березня російський БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні.
Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи. Наслідки ворожої атаки уточнюються,
– йдеться у повідомленні.
Також вдалося ліквідувати загоряння, яке виникло внаслідок удару.
У Нацполіції Сумщини повідомили, що внаслідок удару також постраждали авто, вибито багато вікон.
"Вибухова хвиля пошкодила будівлю – у ній вибито чимало вікон. Також пошкоджені припарковані неподалік автомобілі", – розповіли правоохоронці.
Наслідки удару по лікарні на Сумщині / Фото поліції Сумської області
До слова, на чергову атаку Росії у ніч на 19 березня відреагував Володимир Зеленський. За його словами, цим вчинком глава Кремля Владімір Путін фактично відкинув пропозицію щодо повного припинення вогню.