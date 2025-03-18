На Сумщині російський дрон впав на дах обласної клінічної лікарні

На Сумщині один з російських БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Ворожий дрон впав на дах обласної клінічної лікарні

В ОВА розповіли, що 18 березня російський БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– йдеться у повідомленні.

Також вдалося ліквідувати загоряння, яке виникло внаслідок удару.

У Нацполіції Сумщини повідомили, що внаслідок удару також постраждали авто, вибито багато вікон.

"Вибухова хвиля пошкодила будівлю – у ній вибито чимало вікон. Також пошкоджені припарковані неподалік автомобілі", – розповіли правоохоронці.

Наслідки удару по лікарні на Сумщині / Фото поліції Сумської області

До слова, на чергову атаку Росії у ніч на 19 березня відреагував Володимир Зеленський. За його словами, цим вчинком глава Кремля Владімір Путін фактично відкинув пропозицію щодо повного припинення вогню.