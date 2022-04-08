На Сумщині на російській міні підірвалася бригада електриків, один загинув, ще 4 постраждали
Джерело:Дмитро Живицький
На Сумщині, в Охтирському районі на протитанковій ворожій міні, підірвався автомобіль бригади електриків. На жаль, один чоловік загинув, ще 4 постраждали.
Бригада їхала у селище, щоб відновити електропостачання. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
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Учора, 7 квітня, поблизу села Білка, Охтирського району, на протитанковій міні, залишеній російськими військовими, підірвався автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго". Вони виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання,
– повідомив Живицький.
Що відомо про стан електриків
Внаслідок цього одна людина загинула. Двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні. Наразі їм надають кваліфіковану медичну допомогу.
Ще двоє людей отримали контузію, без госпіталізації.
В Сумській ОДА наголосили, що російські військові залишили багато боєприпасів і замінованих ділянок, а тому місцевих жителів просять бути особливо обережними.
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