З Сумщини вивели російську техніку й більшість солдат: ЗСУ проводять зачистку

З Сумщини Збройні Сили України вивели російську техніку й більшість солдат. Зокрема наші військові прогнали колони окупантів, які заходили у область.

Відповідну інформацію ввечері 3 квітня розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Зокрема він розповів про ситуацію в регіоні після 39 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Наші військові майже вигнали окупантів з Сумщини

Дмитро Живицький розповів, що російські війська з 3 квітня почали виходити з області на свою територію. Політик пригадав, що в останній тиждень спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопу – в Білопільській, Путивльській, Буринській, Ново-Слобідській, Попівській громадах і навколо самого Конотопу.

Заходили нові колони, вони окопувались, чинили терор на території області, в громадах, обстрілювали мирних мешканців. Стріляли невпорядковано, куди попало – по лісах, будинках, вулиці з танків, гранатометів, автоматів, кулеметів. Проте наші збройні сили спільно з теробороною як почали гнати нечисть з Київської області, то прогнали їх через усю Чернігівську область,

– розповів Дмитро Живицький.

Наші ЗСУ артилерією гатили по окупантах, які відходили в Росію.

Російська техніка вийшла з Сумщини

"Сьогодні ще зарано говорити про повне тотальне звільнення області, але техніка, броня, артилерія вийшли. Залишились ще деякі невеличкі групи, які зараз виявляються, проводиться зачистка Сумської області, Конотопського району", – пояснив глава Сумської ОВА.

До речі, російська армія, відходячи, просто залишає своїх солдатів. Тому вони ще можуть бути в області – потрібно бути дуже обережними, бо солдати Росії налякані. Відомо, що їх може бути десятки, або сотні.

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