На Сумщині внаслідок наїзду автівкою на міну загинула людина

Трагедія сталась 31 березня у Конотопському районі Сумської області. Автомобіль наїхав на міну, яку окупанти залишили на дорозі. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що також 31 березня вороги розстріляли цивільного чоловіка.

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Навколо Бурині ворог встановив ворожі блокпости

️Навколо Бурині ворог встановив блокпости: людей не впускають і не випускають з населеного пункту. У містах та селах Новослобідської, Путивльської, Попівської та Дубов'язівської громадах техніка окупантів активно переміщається.

Вкотре наголошую: будьте пильними щодо сторонніх предметів, не підходьте до ворожої техніки, до спалених автомобілів цивільних,

– закликав Живицький.

Голова ОВА наголосив, мешканці Сумщини повинні дотримуватись комендантської години. Під час повідомлень про тривогу слід перебувати в безпечних місцях.

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