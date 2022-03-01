На Сумщині ворог мінує кинуту техніку: вже є жертви серед цивільних через необачність

1 березня 2022 , 21:25
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

У Сумській області російські війська мінують техніку, яку вони покинули. Через це 28 лютого у селі Штепівка загинув місцевий житель.

Трагедія сталась, коли чоловік намагався проникнути всередину покинутої техніки. Отож людям радять бути пильними та вкрай обережними.

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Краще не торкатись до речей, які залишили окупанти

Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей!
– кажуть у Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, що Сумщина майже одразу потрапила під удар окупанта. Нищівних авіаударів зазнала Охтирка. Російські війська увійшли і в сам обласний центр. Місцевим жителям радили не виходити на вулиці та навіть не наближатись до вікон, адже можливі вуличні бої.

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Автор: Ірина Пундор