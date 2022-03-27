На Сумщині вперше від початку вторгнення Росії ніч минула тихо
27 березня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Ніч з 26 на 27 березня у Сумській області пройшла тихо. Таке вперше від початку повномасштабної війни з Росією.
Про це розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він радісно зауважив, що єдина новина за ніч – перевели годинники на літній час.
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