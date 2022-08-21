На Сумщині ввечері збили ворожий безпілотник

російські вбивці відправили свій безпілотник на територію Сумського району. Проте його успішно ліквідували наші захисники.

Про це 21 серпня написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"І трохи гарних новин на ніч: сьогодні ввечері над Сумським районом збили ворожий безпілотник. Дякую нашим захисникам і захисницям", – сказав Живицький.

Атаки на Сумщині 21 серпня

За словами Живицького, приблизно о 17:00 на територію Великописарівської громади Сумщини ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Також ворог з мінометів бив об 11:00 по території Хотінської громади. Окупанти також атакували з великокаліберного кулемета.

Постраждала і Білопільська громада. Вороги приблизно о 12:30 обстріляли її з мінометів. Тоді зафіксували 7 прильотів, а після повторної атаки в обід – ще 14. Крім цього, був обстріл і зі ствольної артилерії − 17 прильотів.

"В усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань", – додав Живицький.

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Обстріл 17 серпня

Вороги атакували зі ствольної артилерії село в Есманській громаді Сумської області. По мирних мешканцях по цивільних об'єктах вдарили 17 разів. Окупанти пошкодили лінію електропередач.

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