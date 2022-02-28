На Сумщині затримали 8 російських окупантів: загарбники, нібито, не знали, що їхали на війну

В одному із районів області поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 військових Російської Федерації.

Про затримання групи ворожих військослужбовців повідомила Національна поліція України.

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Поліція вилучила документи окупантів

В одному із районів області поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 військових Російської Федерації.



Всі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати.



Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти безпеки нашої держави.

Фото затриманих окупантів / Фото Національна поліція України

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