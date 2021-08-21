На Сумщині знайшли 6-річного хлопчика, що майже на добу загубився в лісі

21 серпня 2021 , 22:47
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Джерело:

ДСНС України

Рятувальники знайшли хлопчика, який 20 серпня загубився в лісі на Сумщині. 6-річну дитину виявили майже за 4 кілометри від місця зникнення.

Хлопчик здоровий, його стан задовільний. Дитину знайшли 21 серпня орієнтовно о 17:11. 

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Хлопчик майже добу блукав самий

Дитина зникла біля села Шкуратівка, Сумського району, коли збирав бузину у лісі. 

О 17:11 дитину знайшли у задовільному стані,
– розповіли у ДСНС.

Окрім того, у коментарі "Суспільному" керівник пошукової групи Костянтин Рюмшин розповів, що дитину знайшли за майже 4 кілометри від початкового місця зникнення.

Рятувальники знайшли 6-річну дитину, яка загубилась у лісі / Фото ДСНС та пошуково-рятувальний загін "Мілена"

Дитину шукав вертоліт та понад 200 людей

У ДСНС розповіли, що до пошукових робіт залучали:

  • 101 рятувальника та кінологічну групу з 5 осіб з 3 собаками;
  • 100 осіб від Нацполіції у Сумській області, у тому числі – кінологічну групу з 4 осіб з 2 собаками;
  • 27 нацгвардійців;
  • вертоліт Н-125 Державної прикордонної служби;
  • 4 людей та 1 плавзасіб від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби;
  • а також волонтерів та місцевих мешканців.

Попередньо повідомляли, що батьки протягом 3 годин 20 серпня намагались знайти дитину самостійно. Тільки коли їм це не вдалось, то викликали поліцію. 

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Що відомо про зникнення хлопчика

  • 20 серпня ввечері хлопчик разом із сім'єю гуляв у лісі й збирав бузину, але приблизно о 19 годині зник.
  • Батьки намагались самотужки знайти дитину, але коли їм це не вдалось – звернулися до поліції.
  • Рятувальники майже добу намагались знайти дитину. 
  • Білопільський міський голова Юрій Зарко повідомляв, що "хлопчик має ознаки психічного розладу та не розмовляє". 
Автор: Діана Квасневська