Росія окупувала Андріївку та Водолаги на Сумщині, – DeepState

Попри зусилля Сил оборони, ворог все ж вдається просуватися на окремих ділянках фронту. На жаль, Росія має нові успіхи на Сумщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті 4 червня

Ситуація на Сумщині продовжує ускладнюватися. Згідно з оновленою картою DeepState, ворогу вдалося захопити Андріївку та Водолаги, а також просунулися біля Яблунівки.

Як писали аналітики кілька днів тому, просування росіян пояснюється постійним тиском та великою кількістю піхоти.

Наші бійці відзначають, що після ураження скупчення противника, їм вдається дуже швидко набігти в новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду,

– розповідають вони.

Що зараз відбувається на Сумщині: дивіться на карті

Паралельно росіяни не полишають спроб просування на Донеччині. DeepState повідомляють про успіхи окупантів біля Диліївки. Село розташоване на північний схід від Торецька.

Бої у Торецьку та навколишніх селах: дивіться на карті

Зауважимо, днем раніше DeepState повідомляли про просування ворога в Донецькій області, зокрема біля Маркового, Часового Яру та Одрадного, а також в Андріївці.