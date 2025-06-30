Елітні підрозділи ГУР допомагають обороняти Сумську область від росіян, – WSJ

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Сумській області. ЗМІ пишуть, що до операції були залучені елітні підрозділи Головного управління розвідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Дивіться також Наступ на Куп'янськ, стрімке просування Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень Як ГУР допомагає відтісняти росіян з Сумщини За данними видання, Україна відправила елітні підрозділи ГУР для оборони Сумської області та стабілізації ситуації. З того часу просування росіян вдалося зупинити, а Сили оборони звільнили частину територій.

Командир підрозділу "Химера" з позивним "Каппа" пояснив, що завдання стримувати росіян доволі непросте, оскільки ворог має чисельну перевагу практично по всій лінії фронту.

Їхня кількість – велика проблема, хоча й недостатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб щодня по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з таким рівнем втрат... Вони продовжують залучати резерви,

– вказав він.

WSJ розповіло про операції зі звільнення одного з сіл, у якій брало участь близько 10 людей зі спецпідрозділу "Тимур". На півдорозі до села захисники натрапили на групу російських штурмовиків. Ворог затиснув бійців ГУР в траншеї – росіян було значно більше. Бій тривав близько семи годин.

"Це був найжорстокіший бій, у якому я коли-небудь брав участь. Вони атакували піхотою, безпілотниками, гранатометами, кулеметами, артилерією, касетними боєприпасами. Усе... У нас ніколи не було більше п'яти хвилин перерви, поки вони перегрупувалися", – розповів Марк, 25-річний командир взводу.

Під час бою українським захисникам вдалося вбити п'ятьох росіян. Окупанти відступали кілька разів, але після короткої паузи продовжували спроби оточити українських захисників

Зрештою всі бійці "Тимура" змогли повернутися, хоча троє отримали вогнепальні поранення.

За словами командира спецпідрозділу "Тимура", зараз на Сумщині Україна не лише стоїть в обороні, а й шукає способи проводити власні наступи і відкидати ворога.

Зауважимо, нині у Генштабі повідомили, що на Сумщині ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка. Також Сили оборони просунулися у районі Олексіївки, таким чином відтіснивши росіян далі від Сум.