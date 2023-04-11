Сумську ОВА очолить Володимир Артюх Миколайович: що про нього відомо

У вівторок 11 квітня Кабінет Міністрів України погодив призначення на посаду голови Сумської ОВА Артюха Володимира Миколайовича. Він є військовим, який має звання генерал-лейтенанта.

Також у цей день головою Луганської ОВА призначили Артема Володимировича Лисогора. Про ці призначення повідомив представник Кабінету міністрів Тарас Мельничук, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про Володимира Артюха

Новий голова Сумської ОВА народився у травні 1958 року в Благовещенську Амурської області Росії у родині військовослужбовця. Він закінчив не один навчальний заклад. Так, свою освіту здобув у:

Харківському вищому військовому авіаційному командному училищі зв'язку,

Військово-Повітряній академії імені Гагаріна,

Національній академії оборони України.

Також він здобув кваліфікацію магістра державного військового управління та у 2010 році став кандидатом військових наук.

У ЗСУ Володимир Артюх служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ, яким став у 2009 році. Так, Володимир Миколайович проходив службу у Північній групі військ на посадах командира радіорелейного взводу – начальника радіорелейної станції, командира радіорелейно-кабельної роти та заступника командира окремого радіотехнічного батальйону.

Коли він закінчив Військово-повітряну академію у 1988 році, то продовжував службу у військах Далекосхідного округу на посадах командира окремого батальйону зв’язку, начальника зв’язку та радіотехнічного забезпечення винищувальної авіаційної дивізії.

У командуванні Військово-повітряних сил ЗСУ проходив службу на посадах старшого офіцера групи технічного забезпечення, начальника групи бойової підготовки, начальника оперативного відділу, заступника начальника організаційно-мобілізаційного управління штабу, начальника організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника штабу.

Загалом збройним силам він присвятив 37 років і за свою кар'єру він дослужився до звання генерал-лейтенанта.

Також раніше він працював начальником подільської філії державного підприємства "Український державний центр радіочастот", а згодом радником Начальника Вінницької обласної військової адміністрації.

Мав Володимир Артюх й політичні амбіції. Так, у 2020 році військовий балотувався до Вінницької міської ради від "Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю". Однак тоді вибори він не виграв.

Численні нагороди військового

Володимир Артюх був нагороджений орденами "За заслуги" III та II ст., відзнаками Міністерства оборони України "Знак пошани", "Іменна вогнепальна зброя", "Доблесть і честь", 9 медалями та почесними нагрудними знаками.

У День Незалежності України 2022 року Володимира Артюха Президент України особисто нагородив орденом "За заслуги" І ступеню. Тож військовий є повним кавалером ордена "За слуги" – нагороджений усіма ступенями ордену.

Тоді очільник ОВА області Сергій Борзов зазначив, що "Володимир Миколайович зробив чимало для формування сил оборони Вінницької області".

Володимир Артюх є одним із тих, завдяки яким Україна зберігає свою Незалежність,

– сказав він.

Варто зазначити, що указ про призначення на посаду голови Сумської ОВА ще повинен підписати президент Володимир Зеленський. Сам Володимир Артюх своє імовірне призначення на посаду голови Сумської ОВА коментувати відмовився.