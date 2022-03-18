На суму понад 200 мільйонів євро: Нідерланди заморозили російські активи

Уряд Нідерландів прийняв рішення заморозити російські активи. Їхня сума складе понад 200 мільйонів євро.

Втім, це не кінцева цифра, адже влада пообіцяла, що вона зростатиме. Про це повідомив президент центрального банку Нідерландів DNB Клаас Кнот.

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Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

Зазначається, що ця сума значно перевищує 6 мільйонів євро заморожених активів, про які повідомила парламенту на початку цього тижня міністр фінансів Сігрід Кааг. Річ у тім, що, банки ще не передали уряду всі деталі щодо заморожених активів, тому різниця в сумах така велика.

Я вважаю, що ця цифра буде рости і далі,

– заявив Кнот.

За словами глави центробанку, більшість російських зв'язків у Нідерландах здійснюються через трастовий офіс. Активи не розташовані в Нідерландах, тому тут мало що можна заморозити.

Крім того, Кабмін країни оголосив про надзвичайний закон, який може заборонити голландським трастовим офісам надавати послуги російським клієнтам. А довірчі офіси вже вживають заходів для розриву зв'язків з Росією, враховуючи санкції ЄС проти країни через її вторгнення в Україну.

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