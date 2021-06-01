Сунуть значні грози та дощі: в Україні оголосили штормове попередження

Частину областей України 1 червня охопить негода. Зокрема, прогнозують сильні дощі та грози. Це стосується південних та східних регіонів,

Крім того, попереджають про сильні пориви вітру, вони сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

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Де оголосили штормове попередження

Миколаївська область,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська.

Рятувальники кажуть про I рівень небезпечності – жовтий. Однак, крім цих областей, потужні опади накриють Харківську, Луганську, Донецьку, Полтавську, Кіровоградську та Одеську області.

Якою буде погода в червні

Раніше синоптики попереджали, що червень розпочнеться із дощів. Однак вони триватимуть кілька днів. Надалі вже буде тепліше.

Однак перший місяць літа таки буде холоднішим, ніж минулого року. Середня температура червня становитиме +17...+22 градуси, а в гірських районах – навіть +11...+18. Обіцяють також спекотні періоди. Наприклад, будуть дні, коли показники стовпчиків термометрів сягатимуть ледь не +40.