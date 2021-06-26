"Супутник V" не врятував росіян, – Овдієнко про новий штам коронавірусу Дельта

У Росії зараз катастрофічно зросла кількість інфікованих коронавірусом. Щодня виявляють по 20 тисяч нових випадків та по 600 смертей від штаму Дельта. Російська вакцина "Супутник V" виявилася неефективною для захисту людей.

Наразі росіяни не знають, як впоратися з мутованим штамом COVID-19. Тому країна повертається до жорстких карантинних обмежень. Про це розповів журналіст та автор блогу "Думки мої тихі" Артем Овдієнко.

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"Супутник V" виявився справжнісіньким шмурдяком, – Овдієнко

Він припустив, що ковідний апокаліпсис у Росії став можливим, адже їхня вакцина "Супутник V" виявилася "справжнісіньким шмурдяком". Саме тому населення там не має жодного додаткового штучного захисту.

Хоча росіян масово щеплять препаратом 7 місяців поспіль – з грудня 2020 року. Утім вакцина їх не врятувала зовсім,

– підкреслив ведучий.

Він навів приклад Москви, яка є одним з найвакцинованіших регіонів країни. Але саме на це місто нині припадає найбільша кількість і нових хворих, і нових померлих. За його словами, минуло понад пів року, як Кремль активно тестує "Супутник V" на своїх громадянах. Але результату немає.

І додав, що в Україні ця вакцина – під забороною, адже ні ВООЗ, ні європейські регулятори дозволу російському препарату так і не надали.

"Натомість нам з вами колять вакцини виробництва: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Компанії вже відзвітували, що їхні препарати щонайменше на 90% відсотків ефективні і від індійського штаму Дельта", – наголосив Артем Овдієнко.

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