Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило супутникові знімки Кримського мосту після серії ударів Сил оборони України. На фото видно зруйновану аркову конструкцію автомобільної частини переправи та пошкодження залізничної ділянки.

У відомстві також оцінили наслідки атак для російської морської логістики.

Який вигляд має Кримський міст після ударів ЗСУ?

Британська розвідка опублікувала супутникові знімки незаконно збудованого Кримського мосту, на яких можна побачити наслідки українських атак. Відповідні матеріали оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

За оцінкою британської розвідки, після другого удару обвалилася аркова конструкція автомобільної частини мосту. Через це рух суден на відповідній ділянці заблокований.

Супутникові фото пошкодженого Кримського мосту / Міноборони Британії

Третя атака пошкодила залізничну частину переправи поблизу арки, на якій помітні сліди пожежі. Водночас розвідники припускають, що одна із залізничних колій може залишатися придатною для руху поїздів.

Руйнування Кримського мосту після атак ЗСУ / Міноборони Британії

У британському Міноборони також звернули увагу на російську протиповітряну оборону поблизу мосту. За їхніми даними, два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", розташовані приблизно за 2,4 кілометра від зруйнованої автомобільної секції, не змогли відбити українські атаки.

Пошкодження Кримського мосту обмежили морську логістику росіян.

Ймовірно, судна, що перебувають в Азовському морі, не зможуть здійснювати прямий прохід до Чорного моря, поки водні шляхи не розчищать,

– йдеться в повідомленні розвідки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський хоче, щоб Кримський міст був повністю зруйнований, і повідомив про це українським військовим командирам. Україна готує повторний удар по незаконній переправі, яку Сили оборони атакували в середині листопада.

У ніч проти 18 листопада ракетна бригада ВМС України випустила по мосту значну кількість ракет "Нептун". Після цього військові почали згортати пускові установки, щоб уникнути російського ураження. Приблизно о другій годині ночі бригада дізналася, що частина дорожнього полотна та одна з опорних арок мосту обвалилися.

Наступної ночі українські військові повторно атакували переправу, зосередившись на залізничній частині, яка зазнала ще більших пошкоджень. Лише після другої атаки військові дізналися, що наказ про її проведення віддав особисто Зеленський.