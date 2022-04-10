Супутниковий знімок показав, що колона російської техніки прямує на південь у бік Донбасу

Maxar Technologies зробили чергові супутникові знімки, які показують передислокацію російського військового конвою, який прямує на південь у бік Донбасу.

Знімки Maxar були зроблені 8 квітня поблизу міста Великий Бурлук.

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На знімку видно вантажівки з буксируваною артилерією на північному кінці військового конвою, який рухається на південь через українське місто Великий Бурлук,

– йдеться у повідомленні.



Колона російської техніки прямує на Схід України / Фото новий супутниковий знімок Maxar від 8 квітня

Західна та українська розвідка вказує на те, що російські сили, тепер відведені з півночі, рухаються на південь і схід.

До слова, питання, де завдати головний удар після перегрупування, залишається для керівництва Росії величезною проблемою. За даними джерел 24 каналу у розвідці, російські генерали у першу хвилю наступу відправлять мобілізоване гарматне м'ясо, і ймовірно, це будуть жителі ОРДЛО.

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