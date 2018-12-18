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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Суркіс готує нове призначення у "Динамо"

      802 Читать новость на русском
      Володимир Генінсон
      Володимир Генінсон / facebook.com/kirill.kryzhanovsky

      Президент київського "Динамо" готує зміни в менеджменті своєї команди.

      Колишній президент УПЛ Володимир Генінсон може стати віце-президентом "Динамо" по роботі з уболівальниками.

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      Про це повідомив журналіст Кирило Крижанівський, який посилається на власні джерела.

       

       

      Сам Генінсон в інтерв'ю декілька днів тому заявив: "Ви здивуєтеся, як "Динамо" з лютого буде працювати з уболівальниками".

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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