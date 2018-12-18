Суркіс готує нове призначення у "Динамо"

Президент київського "Динамо" готує зміни в менеджменті своєї команди.

Колишній президент УПЛ Володимир Генінсон може стати віце-президентом "Динамо" по роботі з уболівальниками.

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Про це повідомив журналіст Кирило Крижанівський, який посилається на власні джерела.

Сам Генінсон в інтерв'ю декілька днів тому заявив: "Ви здивуєтеся, як "Динамо" з лютого буде працювати з уболівальниками".

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