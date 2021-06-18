Сурков рветься до влади й підлизується до Путіна

Про останні інтерв'ю Суркова. Ну, явно хоче повернутися до влади, і так натхненно "підлизує" Путіна, що аж порівнює його з першим римським імператором. Далі читайте російською.

А заодно подчеркивает, что вторые Минские соглашения – величайшее достижение российской дипломатии и Путина (ну, и намек на вклад самого Суркова).

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Но даже Сурков удивляется, почему украинское руководство (в 2015 году) согласилось на легитимацию Минских соглашений в резолюции Совбеза ООН.

По его мнению, ничего лучше для "для русского мира на Донбассе" и придумать было нельзя.

Владислав Сурков и Владимир Путин / Фото Укринформ

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И вопрос:

А почему действительно тогда украинское руководство согласилось на это? Я еще тогда слышал резкую критику на этот счет от отставных украинских дипломатов. Действующие (тогда) дипломаты критиковать не могли по понятным причинам.

Но и они (неофициально) высказывали свое недоумение по данному поводу.