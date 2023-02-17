Як путінський прихвостень вщент "обнулив" брехню агресора

Владіслав Сурков зізнався, що при розробці мінських угод від початку виходив із того, що їх не буде виконано.

У Росії нарешті визнали те, що всі знали

Багато років я говорив про те саме. Тим більше це стало очевидним для мене після того, як я приєднався до Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Переговори від початку були в глухому куті саме тому, що Росія спеціально вносила до мінських угод такі формулювання, щоб виконати договір було неможливо. І ось тепер росіяни самі в цьому зізналися.

Цим одним зізнанням Сурков обнулив брехню російського президента Владіміра Путіна, який виправдовував вторгнення в Україну тим, що Київ нібито не виконував мінські угоди. Адже виходить, що сама Росія складала їх так, щоби вони не виконувалися.

Особливо заява колишнього заступника голови офісу президента Суркова має сподобатися саме мешканцям окупованого Донбасу, які покладали на Росію якісь сподівання. Адже виявилося, що люди, які тепер кричать, що "Україна бомбила Донбас 8 років", спеціально підписали такий мирний договір, щоб він не виконувався і війну не можна було закінчити.