Путін проти: у МВС пояснили, хто й для чого просуває Суровікіна в Росії

Росіяни просувають наратив, що на Заході відзначили Суровікіна, який керує війною проти України. Водночас сам Путін не дуже його підтримує. Тож, хто та навіщо просуває Суровікіна – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він пояснив, що всі ці наративи потрібні для внутрішнього споживача – самих росіян.

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За його словами, Суровікін – це людина, яку зараз просуває тандем Пригожина та Кадирова в Росії.

Їхнє ключове завдання – отримати в своє управління Міністерство оборони Росії. Поки що проти цього активно противиться Владімір Путін, але він був змушений звільнити Лапіна і призначити Суровікіна керівником війни,

– заявив Денисенко.

Він додав, що з приходом Суровікіна дещо змінилося в бойових діях – почалися масові обстріли енергетичної інфраструктури України.

"Це повна зміна стратегії Росії. Але ефективності це поки що не дає і сподіваюся, що росіяни цим нічого не доб’ються", – відповів радник міністра МВС.

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На його думку, це пов'язано з тим, що на фронті в конденційній війні росіяни нічого не можуть зробити.

Вже в четвер, 3 листопада, буде четвертий місяць, як окупанти йдуть з Лисичанська до Бахмуту і не можуть дійти. В бойових діях російська армія перемелена і малодієздатна на величезних ділянках фронту,

– підсумував Денисенко.

До слова, раніше Суровікін раптом заговорив про "дружбу" українців і росіян. За його словами, він хоче, аби Україна була дружньою до Росії. Також він сказав, що росіяни бажають, "щоб Україна була незалежною від Заходу та НАТО".