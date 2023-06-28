Суровікіна і його заступника Юдіна могли арештувати за держзраду і відправити у "Лефортово"

Збройний заколот Пригожина просто так не минувся. У Росії почали летіти голови. Повідомляють, що за держзраду, ймовірно, заарештували Суровікіна та його заступника Юдіна.

Відразу ж обмовимося, що відповідну інформацію поширюють російські ЗМІ. Офіційно її ані підтвердили, ані спростували. Втім, знаючи владу у країні-агресорці, там усіляко намагатимуться зробити все можливе для того, щоб, якщо Суровікіна та Юдіна таки арештували, про це дізналися якомога менше людей.

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Суровікіна забрали ще 25 червня

Принаймні про це повідомляють воєнкори. Вони бідкаються, що перед нами постають результати так званого "походу на Москву".

Якщо це правда, то за ґрати потрапив командувач окупаційних військ, а також його заступник генерал-полковник Андрій Юдін. Обох, імовірно, звинуватили у держзраді та відправили до СІЗО "Лефортово".



Воєнкор розповів, що Суровікіна заарештували / Скриншот

За наявною інформацією, Суровікін знав, що готується збройний заколот Пригожина. Ба більше, навіть особисто сприяв, щоб він таки відбувся. Мабуть, мав надії на те, що найманці ПВК "Вагнера" таки дійдуть до Москви та скинуть військове керівництво.

У виданнях пишуть, що Суровікін з 2017 року був почесним членом ПВК "Вагнера". Ба більше, він мав жетон з номером М-3744.

До слова, під час збройного заколоту Суровікін навіть знімав відео для найманців Пригожина. Він буцімто закликав бійців ПВК "Вагнера" припинити свій так званий похід на Москву.

Зауважимо, що видання New York Times писало про те, що Суровікін знав про плани Пригожина. І відповісти на питання, пов'язане з цим, довелося Дмітрію Пєскову.

У Кремлі бідкаються на "спекуляції"

Речник Кремля Дмітрій Пєсков був буквально поставлений у кут. Журналісти його спитали, що йому відомо про те, що Суровікін бодай якось, але причетний до збройного заколоту. На що балакаюча голова відповіла дуже мляво й обтічно.

Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і так далі. Я думаю, що це один із таких прикладів,

– сказав він.

Відповідь речниця Кремля була максимально млявою. У ній він ані підтвердив, ані спростував версію, озвучену у ЗМІ. Хай там як, але Суровікін, якщо це правда, невдовзі буде покараний за те, що пішов проти Путіна.