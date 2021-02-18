Сусіди Путіна: ЗМІ показали маєтки патріарха Кирила та російських олігархів

Навколо палацу Володимира Путіна в Геленджику є й інші розкішні садиби, які належать людям з найближчого оточення президента Росії. Зокрема, у них мешкають патріарх Кирил та декілька російських олігархів.

Видання дізналося, що власниками маєтків поблизу палацу Путіна є глава Російської православної церкви патріарх Кирил, олігархи Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Геннадій Тимченко та Володимир Колбін, Юрій Ковальчук, Сергій Шишкарьов.

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Резиденція Кирила

Вона розташована на відстані 9,5 кілометра від палацу Путіна. Споруджувати її розпочали у 2005 році, а перший камінь заклав ще патріарх Алексій II.

Там планували розмістити зал для засідань Священного Синоду та офіційних прийомів. У 2012 році Кирил повідомив про завершення будівництва коштом благодійників і Московського патріархату.

Того ж року італійська газета Il Giorno розповіла, що для неназваної резиденції патріарха Кирила закупили розкішні меблі італійської компанії Jumbo. Зокрема, стіл з рідкісних порід дерева з інкрустацією ручної роботи в елітних московських меблевих магазинах коштує десятки тисяч євро.



Землі патріарха Кирила / Фото "Відкриті медіа"



Резиденція глави РПЦ / Фото "Відкриті медіа"

Маєтки російських олігархів

Садиба "Дивноморське" за 10,6 кілометра від палацу Путіна належить 2 бізнесменам з оточення президента Росії.

А саме мільярдерові, члену ради директорів "Новатека" і "Сибура" Геннадію Тимченку та Володимиру Колбіну, сину покійного інвестора Петра Колбіна.

Площа їхніх володінь 323 гектарів. На території маєтку є спа-комплекс, дегустаційний будинок та сучасний винний завод. Зараз там будують аквапарк.



Садиба "Дивноморське" / Фото "Відкриті медіа"



Там будують аквапарк / Фото "Відкриті медіа"

Сім'я Олега Дерипаски живе ще ближче до Путіна – у Красній щелі, радянській турбазі.

Всього Дерипаска орендує 10 тисяч гектарів мисливських угідь на схід від палацу російського лідера.

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Однак найближчий сусід глави країни-агресора – база "Парус", що належить президентові транспортного холдингу "Дело" Сергію Шишкарьову.

Вартість лише ділянки під базою – 1,2 мільярда рублів.

У самому Геленджику є резиденція основного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука.

Її площа – 70 гектарів, вартість – 11 мільярдів рублів. Головна будівля площею 6 752 квадратні метри має басейн на даху і панорамні скляні стіни.



Володіння, які належать Ковальчуку / Фото "Відкриті медіа"