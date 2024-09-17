Курщина подарувала надію: який вплив ця операція мала на суспільство

Збройні Сили України розпочали операцію у Курській області. У нашому суспільстві цю подію зустріли дуже радісно та з великими очікуваннями.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Курщина подарувала людям надію, що ситуація швидко розвиватиметься на користь України. Однак були й "вкиди" про невигідний для нашої держави фінал цієї операції.

Дивіться також Боєць ЗСУ відповів, як на фронт вплинула Курська операція

Що показала Курська операція

Ігор Чаленко наголосив, що операція у Курській області показала, що, залучаючи невелику кількість ресурсів, можна виявити слабкість Росії, щоб завдати туди неприємного для Москви удару.

Він додав, що ті сили, які військове командування України використало на території Росії, не дали б змогу переломити ситуацію на Покровському чи Курахівському напрямках.

Операція показала конкретну слабину – росіян можна і треба бити. Вона надала можливості для майбутніх перемовин,

– сказав політолог.

Послаблено тиск на Донеччині

Чаленко підкреслив, що Владімір Путін почав перекидати на оборону Курщини не лише строковиків, але й військових із бойовим досвідом.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

"Зараз фіксується зменшення кількості застосування артилерії на Покровському напрямку у понад 3 рази. І це саме тому, що багато ресурсів зараз перенесено на Курський напрямок", – наголосив він.

Російська пропаганда

Голова Центру аналізу та стратегій зауважив, що в українському суспільстві є люди, які втомилися від війни та закликають погоджуються на будь-які умови Путіна. Мовляв, начебто це зупинить Росію.

На жаль, такими людьми дуже легко маніпулювати. Російська пропаганда цим і займається через соціальні мережі. Але частина таких громадян не є критично великою. Українці готові продовжувати боротись далі. Саме це є дуже неприємним фактором для країни-агресорки,

– висловився Ігор Чаленко.