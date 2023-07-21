Вагнерівці нахабніють: у Білорусі відбулася сутичка між найманцями ПВК та прикордонниками

Після невдалого заколоту Пригожина країна-терористка депортувала вагнерівців у Білорусь. Однак оскільки найманців до ПВК вербували в "місцях не дуже віддалених", то не дивно, що менш ніж за місяць у них почалися сутички з білорусами.

Сутичка між білоруськими прикордонникам та терористами з ПВК "Вагнер" відбулася поблизу кордону у Гомельській області північного сусіда України. Про це повідомило місцеве підпілля.

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Чим завершилася сутичка

Недалеко від українсько-білоруського кордону у Гомельській області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер". Розташовуються вони в районі міста Наровля.

За майже 50 кілометрів звідти, поблизу населеного пункту Дятлик, російські терористи вирішили провести розвідку місцевості. Саме там 19 липня й відбулася їхня сутичка з прикордонниками.

В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Республіки Білорусь, останні відійшли і не "перешкоджали" роботі вагнерівців,

– повідомили в Центрі національного спротиву.

Навіщо вагнерівців відправили у Білорусь

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив 24 Каналу про головні завдання вагнерівців у Білорусі, які переміщуються туди без озброєння та військової техніки. За його словами, передусім їхнім основним завданням буде проводити ІПСО та відвертати увагу України на Північ.

Звичайно, активна інформаційна робота, ІПСО, нервування країн НАТО та ЄС. Для росіян завдання: постійно відвертати увагу українських сил на Північ та створювати загрозу, що ось-ось завтра з Білорусі щось почнеться. Тобто здебільшого триває інформаційно-психологічна операція,

– сказав Андрій Юсов.

Також частково правдива інформація й про те, що вагнерівці передаватимуть свій бойовий злочинний досвід білоруській армії. Можливо, згодом вони тренуватимуть і російську армію також.

Окрім того, існує ймовірність, що найманці Пригожина використовують Білорусь як логістичний хаб для перекидання до інших країн, зокрема, в Африку. Адже, як зазначив представник ГУР, білоруській армії не потрібна така кількість тренерів.

На це вказує й те, що Лукашенку не вигідно тримати у себе таке скупчення вагнерівців, адже вони можуть дестабілізувати його режим.