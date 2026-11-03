"Форма не позбавляє права на гідність": у Генштабі прокоментували сутичку на Київщині

У понеділок, 2 листопада, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався інцидент за участю військовослужбовців. Військове командування наголосило на необхідності дотримуватись закону.

Вони закликали утриматись від поширення неперевірених свідчень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Що сказало військове керівництво?

У Генштабі підкреслили, що уповноважені державні структури вже з'ясовують усі обставини події. Зокрема, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, а Національна гвардія та Міністерство внутрішніх справ призначили службові розслідування.

До розслідування ситуації також долучилися Служба безпеки України та Офіс військового омбудсмана. У військовому командуванні наголосили, що підтримують об’єктивне слідство, а висновки мають ґрунтуватися виключно на фактах, а не на емоціях чи публічному тиску.

Вони закликали з повагою та гідністю ставитись до захисників.

Українські військовослужбовці заслуговують на повагу, захист і справедливе ставлення з боку держави та суспільства. Військова форма жодним чином не позбавляє людину права на гідність, безпеку та захист від погроз, приниження і насильства,

– заявили в Генштабі.

У командуванні наголосили, що право громадян вимагати дотримання законодавства є беззаперечним. Водночас воно не дозволяє чинити самосуд або перешкоджати діяльності військових.

Повага до військовослужбовця – не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування,

– зазначили у відомстві.

У Генштабі також нагадали, що військова служба передбачає дисципліну й відповідальність, а ухилення або самовільне залишення частини тягнуть юридичні наслідки. Водночас поширення даних про дислокацію бійців загрожує їхній безпеці та підпадає під дію статті 114-2 Кримінального кодексу України.

Окрім того, військове командування підкреслило, що Росія системно використовує внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони України. Громадян закликали утримуватися від голослівних звинувачень і не дискредитувати армію через окремі події.

Зазначимо, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов наголошував, що події 2 листопада відбулися не без стороннього впливу. Посадовець наголосив, що свавілля під час війни є абсолютно неприпустимим.

Нагадаємо, що ДБР розпочало провадження за статтею про ймовірне перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Правоохоронці зазначили, що навколо події поширюють багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що насправді сталося. Частина цих тверджень наразі не має належного підтвердження.