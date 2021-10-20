Сутички з камінням та стріляниною біля Єрусалиму: є поранені, затримали десятки людей

У місті Хеврон неподалік Єрусалиму сталися сутички між арабами та ізраїльськими силами безпеки в ніч на 20 жовтня. Автобус, який прямував до Дамаських воріт, потрапив під шквал каміння

Унаслідок інциденту поранення отримав 38-річний водій та 16-річний підліток. Легкі травми діагностували і у військовослужбовця "Голані".

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Відомо, що водію автобуса в голову потрапив уламок розбитого скла, а в підлітка – травма живота від каменів. Обох потерпілих доправили до Медичного центру "Хадасса" на горі Скопус.

На пасажирський автобус напали біля Єрусалиму: відео з твітера kann_news

Бунтівників затримали

Поліцейські заарештували 22 підозрюваних, яким інкримінують закидання автобусів камінням. Палестинські медіа повідомили про 55 поранених за добу внаслідок сутичок біля Єрусалиму.

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Велика частина автобусів змінила маршрут, щоб не потрапити в епіцентр заворушень. За минулий тиждень почастішали й напади на автобуси, у ході яких пасажири зазнали легких травм.

У соцмережах оприлюднили відео, на якому помітно як прикордонник під прикриттям стріляє з пістолета у небо під час чергового арешту неподалік від брами Ірода. Учасники масових заворушень кидали коктейлі Молотова. Військовослужбовці у відповідь відкрили вогонь. Постраждалих внаслідок подій немає.

Стрілянина біля воріт Єрусалиму: відео з твітера kann_news

Сутички між арабами та ізраїльськими силами безпеки розпочалися у вівторок, 19 жовтня, вдень. Вони стали наслідком напруженої ситуації в місті за останні кілька днів.

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