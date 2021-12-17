Сутички під Радою: у МВС повідомили про постраждалу

Під Верховною Радою 17 грудня спалахнули сутички. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про постраждалу.

Сутички спалахнули між підприємцями та силовиками. Про це у відомстві повідомили орієнтовно о 14:14 годині 17 грудня.

До теми Під Радою сталися сутички між ФОПами та силовиками: відео інциденту

Жінка отримала поранення у протестах під Верховною Радою

У відомстві розповіли, що під час мітингу деякі учасники вдалися до протиправних дій. Зокрема вони:

блокували підходи до Верховної Ради України;

кидати піротехнічні засоби.

Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка – учасниця акції. Наразі лікарі на місці надають потерпілій необхідну медичну допомогу,

– повідомили у відомстві.

Наразі невідомо, який саме стан жінки та які травми вона отримала. Проте у відомстві розповіли, що поліція та нацгвардійці забезпечують безпеку, а також правопорядок. Все для того, щоб не допустити порушень громадського порядку біля парламенту. Також правоохоронці закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

"Поліцейські негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності", – розповіли в МВС.

Учасників акції закликали не вдаватись до провокацій та не порушувати громадський порядок.

Що відомо про сутички та мітинг підприємців під Верховною Радою

17 грудня мітингувальники прийшли під Верховну Раду. Згодом між підприємцями та силовиками сталася сутички. Виникли вони тому, що учасники акції хотіли перекрити рух вулицею Грушевського та пройтися маршем.

Через це поліція почала затримувати протестувальників. Після цього вони розгромили поліцейське авто. Згідно з попередніми даними, на протест вийшли орієнтовно тисячу людей.

Вони вийшли через ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Згідно з ним, мають відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками.

Верховна Рада мала розглянути проєкт закону № 6376 про відстрочення застосування касових апаратів малим бізнесом. Його авторами є група народних депутатів з різних партій.

ФОПи штурмували Верховну Раду: почались сутички з поліцією – дивіться відео

Повний текст публікації МВС України

Рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу також несуть службу в посиленому режимі.

Під час заходу окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходи до Верховної Ради України та кидати піротехнічні засоби. Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Наразі лікарі на місці надають потерпілій необхідну медичну допомогу.

Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу та закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

Звертаємося до організаторів та учасників акції! Не вдавайтеся до провокацій і не порушуйте громадський порядок. Проводьте заплановані заходи у відповідності до вимог чинного законодавства!