Сутички під Радою: у МВС повідомили про постраждалу

17 грудня 2021 , 14:46
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Джерело:

телеграм МВС України

Під Верховною Радою 17 грудня спалахнули сутички. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про постраждалу.

Сутички спалахнули між підприємцями та силовиками. Про це у відомстві повідомили орієнтовно о 14:14 годині 17 грудня. 

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Жінка отримала поранення у протестах під Верховною Радою 

У відомстві розповіли, що під час мітингу деякі учасники вдалися до протиправних дій. Зокрема вони:

  • блокували підходи до Верховної Ради України;
  • кидати піротехнічні засоби.

Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка – учасниця акції. Наразі лікарі на місці надають потерпілій необхідну медичну допомогу,
– повідомили у відомстві.

Наразі невідомо, який саме стан жінки та які травми вона отримала. Проте у відомстві розповіли, що поліція та нацгвардійці забезпечують безпеку, а також правопорядок. Все для того, щоб не допустити порушень громадського порядку біля парламенту. Також правоохоронці закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

"Поліцейські негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності", – розповіли в МВС. 

Учасників акції закликали не вдаватись до провокацій та не порушувати громадський порядок. 

Що відомо про сутички та мітинг підприємців під Верховною Радою

  • 17 грудня мітингувальники прийшли під Верховну Раду. Згодом між підприємцями та силовиками сталася сутички. Виникли вони тому, що учасники акції хотіли перекрити рух вулицею Грушевського та пройтися маршем.
  • Через це поліція почала затримувати протестувальників. Після цього вони розгромили поліцейське авто. Згідно з попередніми даними, на протест вийшли орієнтовно тисячу людей. 
  • Вони вийшли через ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
  • Згідно з ним, мають відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками. 
  • Верховна Рада мала розглянути проєкт закону № 6376 про відстрочення застосування касових апаратів малим бізнесом. Його авторами є група народних депутатів з різних партій.

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Повний текст публікації МВС України

Рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу також несуть службу в посиленому режимі.

Під час заходу окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходи до Верховної Ради України та кидати піротехнічні засоби. Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Наразі лікарі на місці надають потерпілій необхідну медичну допомогу.

Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу та закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

Звертаємося до організаторів та учасників акції! Не вдавайтеся до провокацій і не порушуйте громадський порядок. Проводьте заплановані заходи у відповідності до вимог чинного законодавства!

Автор: Діана Квасневська