Сутички під Радою: у МВС повідомили про постраждалу
Джерело:телеграм МВС України
Під Верховною Радою 17 грудня спалахнули сутички. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про постраждалу.
Сутички спалахнули між підприємцями та силовиками. Про це у відомстві повідомили орієнтовно о 14:14 годині 17 грудня.
До теми Під Радою сталися сутички між ФОПами та силовиками: відео інциденту
Жінка отримала поранення у протестах під Верховною Радою
У відомстві розповіли, що під час мітингу деякі учасники вдалися до протиправних дій. Зокрема вони:
- блокували підходи до Верховної Ради України;
- кидати піротехнічні засоби.
Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка – учасниця акції. Наразі лікарі на місці надають потерпілій необхідну медичну допомогу,
– повідомили у відомстві.
Наразі невідомо, який саме стан жінки та які травми вона отримала. Проте у відомстві розповіли, що поліція та нацгвардійці забезпечують безпеку, а також правопорядок. Все для того, щоб не допустити порушень громадського порядку біля парламенту. Також правоохоронці закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.
"Поліцейські негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності", – розповіли в МВС.
Учасників акції закликали не вдаватись до провокацій та не порушувати громадський порядок.
Що відомо про сутички та мітинг підприємців під Верховною Радою
- 17 грудня мітингувальники прийшли під Верховну Раду. Згодом між підприємцями та силовиками сталася сутички. Виникли вони тому, що учасники акції хотіли перекрити рух вулицею Грушевського та пройтися маршем.
- Через це поліція почала затримувати протестувальників. Після цього вони розгромили поліцейське авто. Згідно з попередніми даними, на протест вийшли орієнтовно тисячу людей.
- Вони вийшли через ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
- Згідно з ним, мають відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками.
- Верховна Рада мала розглянути проєкт закону № 6376 про відстрочення застосування касових апаратів малим бізнесом. Його авторами є група народних депутатів з різних партій.
ФОПи штурмували Верховну Раду: почались сутички з поліцією – дивіться відео
Повний текст публікації МВС України
Рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу також несуть службу в посиленому режимі.
Під час заходу окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходи до Верховної Ради України та кидати піротехнічні засоби. Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Наразі лікарі на місці надають потерпілій необхідну медичну допомогу.
Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу та закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.
Звертаємося до організаторів та учасників акції! Не вдавайтеся до провокацій і не порушуйте громадський порядок. Проводьте заплановані заходи у відповідності до вимог чинного законодавства!