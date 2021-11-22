Сутички та затримання: європейці протестують проти коронавірусних обмежень

Європейці протестують проти коронавірусних обмежень. Масові мітинги вже відбулись в Австрії, Бельгії та Нідерландах.

Декілька акції завершились масовими сутичками. Детальніше про протести у різних країнах Європи – читайте далі.

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Мітинг в Австрії

Мітинги відбулися в цілій низці міст Євроунії. В Австрії напередодні загальнонаціонального локдауну на вулиці Відня вийшло до 40 тисяч громадян. Вони виступали проти жорстких карантинних обмежень, ухвалених урядом.



В Австрії мітинги через карантин / Фото з твітера ANNA LUGIANO

Вже з 22 листопада в Австрії зачинені всі торгові заклади, окрім тих, що продають товари першої необхідності. Людей відправили на дистанційну роботу. Вони можуть виходити на вулицю лише для того, аби купити їжу чи ліки, а також на одну годину на прогулянку.

Детальніше На тлі оголошення локдауну у Відні почалися масові протести

А ще уряд планує схвалити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 з лютого 2022 року. Мітингувальники тримали в руках плакати з гаслами "Ні фашизму!" і "Диктатура не пройде!". Між протестувальниками і правоохоронцями відбулися сутички. Кілька активістів затримали.

Протести у Брюсселі

У Брюсселі мітингували близько 35 тисяч громадян. У такий спосіб бельгійці висловили своє невдоволення діями влади у подоланні пандемії COVID-19. Водночас поки бельгійська влада не йде на жорсткий карантин.

Наразі обмеження стосуються лише невакцинованих. Вони не можуть відвідувати:

торгові центри;

ресторани;

кінотеатри;

спортивні зали.

Протест в Брюсселі спочатку проходив мирно. Пізніше частина радикально налаштованих мітингувальників почала жбурляти у бік поліції пляшки і каміння. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водометами.

"Ми вимагаємо нашу свободу. Ми не підтримуємо те, що нам нав'язують вакцинування, те, що не можемо працювати, там де хочемо. Це не свобода і це неприйнятно. Ми живемо у Західній Європі і хочемо бути вільними", – заявила антивакцинаторка з Брюсселю Евелін Денес.

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Мітинги у великих містах Нідерландів

Найгарячіші протести відбулися у Нідерландах. Там громадяни протестували у більшості великих міст: Амстердамі, Роттердамі, Гаазі, Рурмонді, Урку. Люди невдоволені запровадженим урядом обмеженнями. Хоча поки про новий локдаун не мовиться.

Аби стримати поширення інфекції, уряд запровадив часткову комендантську годину. Від суботи торгівельні центри зобов'язали зачинятися о 18, а ресторани, бари, кафе і розважальні заклади – о 20. Відновили обов'язкове носіння захисної маски в громадських місцях.



Протести у Нідерландах / Фото з твітеру RSI News

Крім того, там діє система сертифікатів вакцинації для входу в ресторани, бари, розважальні заклади. На протестах громадяни вимагали від влади не розділяти суспільство на вакцинованих і не вакцинованих. І не вводити обов'язкову імунізацію.

Спочатку акції проходили мирно. Але під вечір в Гаазі, Амстердамі, Роттердамі ситуація загострилася. Частина радикально налаштованих мітингувальників почала трощити огорожі і підпалювати поліцейські авта.

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Правоохоронці застосували до радикалів сльозогінний газ і водомети. У сутичках 7 копів дістали травми. Близько півсотні мітингувальників затримали.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння через стрімке зростання випадків зараження коронавірусом в Європі. Там попереджають, що до березня 2022 року підступна інфекція може забрати життя половини мільйона європейців.