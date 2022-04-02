Суцільна катастрофа після них, – Зеленський про те, як росіяни відходять з Півночі

Російські окупанти поступово відходять з північних областей України. Наразі це відбувається повільно, проте помітно. Але, на жаль, не без небезпечних "сюрпризів".

Про це уночі проти 2 березня розповів президент Володимир Зеленський. Як він пояснив, десь ворожі війська виганяють з боями, а десь – вони самі залишають позиції, пише 24 канал.

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Окупанти хоч і йдуть, але мінують території

Та після них в області – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. По-перше, там все ще можуть тривати бомбардування. По-друге, окупанти мінують великі території.

Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек,

– пояснив глава держави.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни мінують українську землю новітніми мінами з сейсмічним датчиком. Такі випадки вже фіксували, зокрема, й у Сумській області.

Місцевим жителям слід бути обережними

Натомість українські захисники просуваються вперед – роблять це обережно. Обережними мають бути й люди, які вирішили повернутися на цю територію, підкреслив політик.

"Ще неможливо повертатися до звичайного життя. Ще треба почекати, коли наша земля буде розмінована. Коли можна буде запевнити, що нові обстріли неможливі", – додав він.

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