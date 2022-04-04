Суцільна руїна: у Генштабі ЗСУ показали фото Гостомельського аеропорту після боїв

Запеклі бої з використанням ракет та важкої артилерії перетворили аеропорт Гостомеля на пустку із понівеченими ангарами та обгорілою технікою.

Кадри, які підтверджують жах російського вторгнення опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Гостомель з перших днів російського вторгнення став епіцентром боїв за Київ, а місцевий аеропорт "Антонов" окупанти намагалися використати як плацдарм для перекидання десанту та штурму столиці.

Коли 2 квітня наші війська ввійшли на звільнені території, виявилося, що окупанти завдали неймовірних втрат як населеному пункту, так і аеропорту.

Пошкоджені ангари / Фото Генштаб ЗСУ

За даними держпідприємства "Антонов" після перебування окупантів, територію аеропорту не впізнати. Внаслідок постійних обстрілів тут знищено:

літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225,

диспетчерську вежу,

адмінбудівлю.

Залишений брухт біля Гостомельського аеропорту / Фото Генштаб ЗСУ

Також відомо про пошкодження літаків Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124−100−150 та низки ангарів, де вони зберігалися.

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