Суцільна руїна: який на вигляд центр Харкова після кількох місяців війни

Росіяни через своє цинічне та підле вторгнення завдають Україні непоправних втрат. Адже вони знищують своїми ракетами наші міста та вбивають людей.

Від масштабних та частих обстрілів страждає Харків. На деякий момент їхню кількість вдалося зменшити, але зараз все поновилось знову.

До теми Окупанти не можуть досягти успіху на фронті, тому обстрілюють Харків, – Синєгубов

Вигляд центру Харкова нині

У телеграмі партії "Слуга народу" показали, як виглядає центр українського Харкова нині. Чотири місяці війни завдали місту неабияких руйнувань. На відео видно зруйновані будівлі та понищені вщент дахи.

Центр Харкова після місяців війни. Але місто вистоїть і Україна вистоїть! Маємо та продовжуємо боротися,

– кажуть в "Слузі народу".

Харків після місяців війни: дивіться відео

Обстріли Харкова та можливий наступ ворога

Здавалося б, що небезпека для міста як не минула повністю, то точно стала меншою. Натомість президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія збирає сили для повторного наступу на Харків. Також російські окупанти мають плани повністю захопити місто Слов'янськ Донецької області. А ще безперервно обстрілюють Миколаїв, яких окупувати їм не під силу. За словами Зеленського, росіяни хочуть повернути під свій контроль раніше деокуповані території Харківщини.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович також попереджав харків'ян про загрозу. За його словами, повертатись у місто небезпечно. Натомість він навпаки – радив виїжджати та забирати дітей. Адже російські окупанти хочуть знову перетворити Харків на прифронтове місто та зібралися відновлювати наступальні дії в області. Тактика росіян не змінилася – вони просто знищують все довкола своєю артилерією. Наступати на Харків може угруповання ворога, яке вже перебуває в оперативній готовності у Бєлгородській області Росії.

Росіяни ж продовжують обстрілювати цивільні об'єкти Харківщини. У ніч на 21 червня загарбники поцілили ракетою в житлово-комунальний коледж. Протягом останньої ночі загалом було 2 ворожих ракетних удари по місту. Чому саме б'ють по освітніх закладах неясно. Поліція, яка працювали на місці, назвала це геноцидом. Напередодні, 20 червня, окупанти обстріляли також зооветеринарну академію в Малій Данилівці та залізничний ліцей в Люботині.

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