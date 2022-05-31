Суттєві втрати ворога на Півдні: ЗСУ знищили майже сотню росіян та багато техніки

На Півдні окупанти мають багато втрат. Зокрема слідом за русскім кораблем пішло багато техніки ворога та майже 100 осіб особового складу.

ОК "Південь" розповіло про успіхи 30 травня. Зауважили, що у цей день обстановка в регіоні була динамічна та напружена.

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На Півдні окупанти мають великі втрати

Російська армія на Півдні немає успіху в просуванні. Саме тому активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари. Ворог цинічно гатив по цивільних об'єктах, пошкодивши млин, виробниче приміщення, водогін, приватне подвір'я. Наша ж армія йде у контрнаступ.

У ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони на Південнобузькому напрямі, ворог залишив село Миколаївка, на півночі Херсонщини. Це призвело до панічних настроїв та деморалізувало рашистів в інших підрозділах,

– повідомили в ОК "Південь".

Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали суттєвих втрат російським окупантам. Зокрема вони знищили:

78 рашистів;

8 танків;

2 гаубиці;

самохідну гармату "Піон";

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної техніки.

Шторм викидає міни, корабель ворога з ракетами досі в морі

У ОК "Південь" повідомили, що 30 травня у Чорному морі перебував ворожий корабель, який переносив крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Ба більше, на острів Зміїний перейшов десантний катер "Дюгонь" та 2 десантні швидкісні катери "Раптор".

В Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів,

– мовиться у повідомленні.

Через те, що ворог замінував море, шторм виніс на берег ворожу міну. Фахівці підривної служби відвезли її в безпечне місце.

Людям вкотре нагадали, що варто бути пильними та уважними й не наражати себе на небезпеку.

Останні втрати ворога: коротко

З початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого, ворог втратив понад 30 тисяч одиниць особового складу.

Олексій Арестович розповів, що протягом тижня Збройні Сили України накрили командний пункт під Ізюмом, командний вузол зв'язку у Лимані (його знищили дотла), 2 колони російських військ на Херсонщині та ешелон російських танків. Окрім того, було хороше влучання в Донецькій області.

Окрім того, протягом 30 травня наші бійці на Донбасі відбили 8 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривали бої. Також ЗСУ знищили танк, 4 артилерійські системи та 5 броньованих бойових машин. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

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