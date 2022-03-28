Суттєвих пожеж у Чорнобильській зоні немає: Денисенко сказав, яка ситуація з радіаційним фоном

У Чорнобильській зоні через постійні бойові дії почали виникати пожежі. Однак зараз суттєвих загорянь великих площ там немає.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"У багатьох телеграм-каналах та ЗМІ говорять про пожежі у Чорнобильській зоні. Насправді зараз немає суттєвих пожеж, тобто це "розганяється", я так розумію, зокрема для панічних настроїв у Київській області та столиці", – розповів радник міністра.

За словами Денисенка, пожежі у Чорнобильській зоні справді були кілька днів тому, але зараз суттєвих загорянь на великих площах там немає.

Радіаційний фон і в Києві, і в області перебуває у межах норми. Це важлива інформація, бо про неї зараз дуже багато говорять,

– додав радник глави МВС.

Нагадаємо, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 березня повідомила про загоряння у Чорнобильській понад 10 тисяч гектарів лісу.

Денисенко розповів про пожежі у Чорнобильській зоні: дивіться відео