Європа має подякувати Зеленському за те, що не зламався у Білому домі, – прем'єр Франції

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру переконаний, що президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс накинулися на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі у Білому домі 28 лютого. Він вважає, що Європі варто висловити вдячність українському лідеру за стійкість.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Як прем'єр Франції відреагував на скандал у Білому домі

Байру переконаний, що розмова між Зеленським і Трампом – прояв жорсткості, метою якого було принизити українського президента та змусити його підкоритися вимогам російського диктатора Владіміра Путіна.

На думку прем'єра Франції, Зеленський не зламався "заради честі демократичної відповідальності, заради честі України та, смію сказати, заради честі Європи".

Байру зазначив, що українському лідеру слід висловити вдячність.

У п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті Білого дому перед об'єктивами всього світу розгорнулася приголомшлива сцена, позначена жорстокістю, бажанням принизити, з метою змусити президента України Володимира Зеленського зламатися через погрози, щоб він поступився вимогам своїх агресорів. Все це було підсумовано однією фразою перед камерами планети: "Або ви приймете угоду з Путіним, або ми від вас відмовимося",

– заявив Байру.

Крім того, він вважає, що Трамп та Венс накинулися на Зеленського. Байру додав, що після скандалу у Білому домі постраждали дві речі: безпека України та трансатлантичні відносини з американською стороною, а також імідж Вашингтона.