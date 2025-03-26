"Я захищав гідність України": Зеленський розповів, що змінило тон зустрічі у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, під час якої виникла суперечка. За словами українського лідера, все було добре до приходу журналістів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для Time.

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В який момент тон зустрічі у Білому домі змінився

Зеленський розповів, що до приходу журналістів він нормальну розмову та конструктивну розмову із Трампом, де йшлося про військовополонених, перші кроки до завершення війни та плани України. Однак після того, як представники ЗМІ увійшли до кімнати, ситуація змінилася.

Я хотів провести серйозну, предметну розмову з ним. З журналістами ми мали озвучити лише основні теми і, можливо, відповісти на кілька запитань, якщо хтось захоче. А потім продовжити розмову тет-а-тет. У нас було багато тем для обговорення. Це мала бути особиста розмова. Але ми так і не дійшли до кінця,

– зазначив український лідер.

Він також зазначив, що сварка в Овальному кабінеті не пішла на користь союзництву України та США.

Крім того, Зеленський поділився думками про те, чому українці підтримали його після перепалки у Білому домі. Зокрема, він вважає, що громадяни України хочуть гідного відношення до себе.

Я думаю, такі речі завжди об’єднують українців. Є дрібниці, на жаль, які нас розділяють. Думаю, це наша слабкість. Але є і сильні сторони. Наш народ дуже емоційний, і коли йдеться про почуття власної гідності, свободи, демократії – наші люди встають і об’єднуються,

– наголосив президент.

Він також додав, що українці хочуть бачити в США союзника, однак під час розмови у Білому домі, було відчуття, що це не так.

"В той момент було відчуття, що ми не союзники, або що не займається позиція союзника. А це – питання української гідності. У цій розмові я захищав гідність України", – резюмував Зеленський.