Відважні українці стають на захист своєї землі перед російським ворогом, який цій тиждень бомбардує цивільне населення нашої країни. Цивільні українці не побоялися озброєних військових у Сватому.

Священник відправив росіян в останню путь

Відважні українці не пропустили знану "колону Z". Місцеві вийшли на дорогу з прапорами України та вигукували, що Сватово – це Україна!

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На відео видно, як російські військові пішли в напрямку від місцевих жителів. Також "зустріти" росіян вийшов місцевий священник. Ймовірно, відправити в останню путь!

Дивіться відео, як у Сватому люди не пропускають колону російської техніки

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