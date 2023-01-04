Цих хлопців ми добре знаємо, – Гайдай про майстрів, які влаштували "бавовну" у Сватовому

2 січня Збройним Силам України вдалося вдарити по базі окупантів у Сватовому на Луганщині. Голова ОВА Сергій Гайдай каже, що добре знайомий з тими, хто влаштував ворогу "бавовну".

Про це голова Луганської ОВА заявив в етері національного телемарафону. За його словами, ті, хто допоміг ворожому складу з боєприпасами злетіти у повітря, уже неодноразово тішили хорошими новинами.

Нагадаємо Мінус ще один склад з боєкомплектами: ЗСУ вдарили по базі окупантів у Сватовому

Воїни майстерно володіють дронами

Сергій Гайдай наголосив, що воїни, які забезпечили доставку "бавовни" окупантам у Сватовому – професіонали своєї справи. Наприклад, протягом однієї доби вони знищили або пошкодили 11 танків, однак голова ОВА уточнив, що ворожу техніку нищили не в одному місці, а вистежували й атакували.

Ті хлопці, які допомогли статися цій події чудовій – вони взагалі фахівці своєї справи, давно їх знаємо, давно спілкуємося. І вони постійно радують нас такими короткими відеороликами,

– розповів Гайдай.

Очільник військової адміністрації Луганщини запевнив, що ці воїни ще не раз порадують українців такими ж відео, як з міста Сватове.

Як знищення складу боєприпасів вплине на фронт

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що українські воїни на напрямку Кремінна – Сватове використовують розумну тактику, уникаючи прямих зіткнень з ворогом, поки немає можливостей для контрнаступу. Однак відбувається системне знищення ворожих цілей, як, наприклад ворожого складу боєкомплекту у Сватовому.

Череватий відзначив, що такий удар по складу означає зменшення обстрілів та ускладнення ворожої логістики на певний період. Залежно від розмірів складу одна батарея чи дивізіон певний час не зможуть працювати, поки відбуватиметься пошук нових місць під складування, нових шляхів для постачання зброї тощо. Тому кожен знищений склад є проблемою для ворога.

Говорячи про ймовірний розмір складу боєкомплекту Череватий зазначив, що не має точних даних, але якщо він став ціллю ЗСУ – значить він міг забезпечувати щонайменше роботу одного серйозного підрозділу.

Речник Східного угруповання військ також зазначив, що українські системи, зокрема HIMARS є "нічними мисливцями" на ворожі цілі, то ж останнім часом ночі для ворога неспокійні.

Нагадаємо, що про удар по складу боєкомплекту росіян у Сватовому Луганська ОВА повідомила 2 січня.