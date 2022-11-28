Светр для Кулеби та ППО: глава МЗС Швеції привіз в Україну найбільший в історії пакет допомоги

Швеція підтримує Україну економічно, політично та у військовому плані. Останній пакет допомоги допоможе пережити зиму та захиститися від ракетних ударів Росії.

Про це на пресконференції 28 листопада сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

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"Останній наш пакет допомоги – найбільший за всю історію. Він дає військову та гуманітарну допомогу на зиму. Це системи ППО. І це не останній внесок. Ми також підтримуємо Grain from Ukraine", – сказав очільник МЗС Швеції.

Пріоритет головування

Більстрем запевнив, що Швеція і надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, на рівні ЄС.

Я хочу запевнити, що російська агресія для України й відсіч їй – це найвищий пріоритет головування Швеції в Євросоюзі, що розпочнеться в січні, – заявив міністр.

Інший рівень відносин

Очільник МЗС Швеції відреагував на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що запаси зброї в Альянсу вичерпуються. Міністр зазначив, що його країна поки не в НАТО.

"Я не просто привіз светр і шкарпетки для Дмитра (Кулеби – 24 канал). Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги. Це наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання, однострій. І це на 100 мільйонів більше, ніж усі попередні пакети разом узяті", – розповів Більстрем.

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Він назвав допомогу проривом та зовсім іншим рівнем відносин. Більстрем наголосив, що Україні також важлива фінансова підтримка, яка дасть змогу знайти більше потрібних речей на міжнародному ринку.

"Хоч ми не члени НАТО, але отак виявляємо свою підтримку", – додав міністр.

Що передбачає пакет допомоги від Швеції

Допомога становитиме 3 мільярди крон або ж 287 мільйонів доларів. За інформацією міністра оборони Швеції Пола Йонсона, новий пакет міститиме систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил. Крім цього, там будуть засоби, які дозволять екіпірувати до зими 10 тисяч українських військових.

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