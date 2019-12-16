Свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, – адвокат Яни Дугарь

Захисник підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь – Віталій Коломієць – просить усіх можливих свідків у справі не викладати у загальний доступ інформацію, якою вони можуть володіти.

Про це адвокат Віталій Коломієць написав на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначив: люди, які заявили, що його підзахисна Яна Дугарь лікувала їх у день загибелі Шеремета, почали отримувати погрози.

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Друзі не викладайте у відкритий доступ інформацію, кого, коли Яна лікувала, з ким була тощо. Деяких свідків почали залякувати. Не робіть шкоди справі. Вже достатньо доказів її непричетності. Нам треба це детально і правильно задокументували. Є спільні друзі, які мають контакти з адвокатами, допомагайте через них,

– зазначив він.

Коломієць також додав: жодного з трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета не випустять на волю раніше, аніж через місяць.

"Ні Юлю, ні Ріфмастера, ні Яну раніше місяця не випустять (або через апеляцію, або клопотання про зміну запобіжного), слідчі і прокурори раніше не будуть подавати від себе клопотання про зміну запобіжного. Але можуть активно перешкоджати збирати докази вчинення ними злочину", – написав він.



Допис Коломійця у фейсбук

Цікаво, що через деякий час допис зі сторінки Коломійця у фейсбуці зник.

Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи.

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